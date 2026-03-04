Grève nationale : aucun vol passagers ne partira de Brussels Airport le 12 mars

Aucun vol passagers ne décollera de Brussels Airport le jeudi 12 mars en raison de la manifestation nationale, communique mercredi l’aéroport. Une grande partie du personnel du prestataire de services de sûreté et des manutentionnaires a en effet annoncé une grève. Certains vols à l’arrivée pourraient être maintenus.

“Afin d’assurer la sécurité des passagers et du personnel et pour éviter de longues files d’attente, aucun vol passagers au départ ne sera assuré à Brussels Airport le 12 mars, en concertation avec les compagnies aériennes“, peut-on lire dans le communiqué. Les compagnies aériennes informeront directement les voyageurs concernés de l’annulation de leur vol et des alternatives possibles. Brussels Airport demande aux passagers de ne pas se rendre à l’aéroport ce jour-là.

Les vols à l’arrivée pourraient, eux, être maintenus, même si des annulations restent possibles. L’aéroport conseille dès lors à ceux qui doivent atterrir à Brussels Airport le 12 mars de vérifier le statut de leur vol auprès de leur compagnie aérienne. La direction indique par ailleurs regretter l’impact de cette action syndicale nationale sur ses passagers. C’est la huitième fois depuis début 2025 que le trafic aérien est perturbé par une action syndicale qui ne vise pas l’aéroport.

Brussels Airlines a pour sa part anticipé l’annulation de la grande majorité de ses vols ce jour-là, prévient-elle. Au cours des dernières semaines, la compagnie a contacté de manière proactive les clients concernés afin de leur proposer des options de modification ou d’annulation gratuites, indépendamment des conditions tarifaires.

Stib

De fortes perturbations sont aussi attendues sur le réseau de la STIB. Les syndicats en front commun appellent leurs affiliés à participer à cette action. La société bruxelloise de transports publics indique que des membres de son personnel prendront part au mouvement, ce qui entraînera des perturbations sur les lignes de métro, de tram et de bus. Des difficultés supplémentaires sont également attendues en raison du passage du cortège de la manifestation sur le parcours de certaines lignes.

À ce stade, la STIB précise qu’il n’est pas possible d’estimer l’ampleur exacte des perturbations. L’entreprise annonce qu’elle mettra tout en œuvre pour assurer au moins une partie du service. Les voyageurs sont invités, dans la mesure du possible, à prévoir des alternatives pour leurs déplacements à Bruxelles ce jour-là.

De Lijn et TEC

La société de transport en commun flamande De Lijn s’attend elle aussi à une offre réduite de bus et de trams pendant la semaine du jeudi 12 mars, indique-t-elle mercredi par voie de communiqué. L’ampleur des perturbations n’est pas encore connue, mais la société travaille sur un service alternatif qui sera disponible dans le courant de la soirée du 10 mars.

“Les voyageurs sont invités à planifier leur trajet à l’aide du planificateur d’itinéraire disponible sur le site web ou dans l’application De Lijn. Les trajets qui ne seront pas effectués n’apparaîtront pas dans le planificateur d’itinéraire. Sur les pages des arrêts et des lignes, les trajets qui ne seront pas effectués seront signalés par la mention ‘ne circule pas‘”, précise la société de transport en commun flamande. Même son de cloche du coté du TEC qui invite également à consulter ses canaux de communication pour les dernières informations.

La SNCB n’a pas pas encore communiqué sur le sujet, mais des perturbations sont aussi à prévoir sur son réseau.

Belga