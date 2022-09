Ganshoren : ni tunnel ni métro sous l’avenue Charles Quint dans un “futur proche”

Le plan de réaménagement vise à fluidifier le trafic automobile, verduriser l’avenue et rendre l’espace public plus agréable.

Il n’y aura pour l’instant pas de tunnel ni de métro sous l’avenue Charles Quint, note la RTBF. Dans le cadre du réaménagement de cette artère très fréquentée, de nombreuses voix demandaient le percement d’un tunnel sous l’avenue ainsi que l’extension du métro. Interrogée à ce sujet en commission Mobilité du parlement bruxellois, la ministre des Travaux publics Elke Van den Brandt (Groen) a répondu que ces deux pistes sont “des options pour le futur mais pas pour un futur proche”. Et ce, pour une question de “budget mais aussi de délai d’exécution”.

“Le projet de réaménagement actuel a pour but de rééquilibrer l’espace public en surface pour les modes actifs, de le rendre plus qualitatif pour les riverains et pour fluidifier le trafic avec des budgets et des délais réalistes”, explique la ministre bruxelloise des Travaux publics. “Cet aménagement en surface n’empêche en rien un éventuel projet de métro creusé par un tunnelier, mais pour l’instant on voudrait avancer pour ne pas attendre trop longtemps avec le réaménagement,” ajoute-t-elle.

Pistes cyclables surélevées

Des études complémentaires ont été menées à l’aide d’outils de microsimulations de trafic. “Aucun scénario n’est arrêté mais nous disposons désormais d’une base d’étude de trafic bien étayée pour l’axe Charles-Quint”, précise la ministre bruxelloise. Concrètement, on sait que le projet “devrait intégrer des pistes cyclables surélevées et séparées de la chaussée, ainsi que des trottoirs agréables et sécurisés“, ajoute encore la ministre. Elle note également que l’option de transformer une bande de circulation en bande bus et covoiturage – à la place d’une piste cyclable – est une “option qui permet de maintenir les capacités automobiles mais qui s’avère extrêmement complexe à mettre en oeuvre et à rendre lisible.”

Il est également question de végétaliser l’avenue et d’élargir les trottoirs.

A.Du – Photo : Google Maps