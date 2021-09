La Région lance une enquête pour le réaménagement de l’avenue Charles Quint

Du 15 septembre au 15 octobre, les riverains ganshorenois et berchemois sont invités à donner leur avis sur le projet de réaménagement de l’Avenue Charles Quint.

Dans le cadre de son plan Good Move, la Région bruxelloise souhaite réaménager cette importante artère, qui va du Ring à la Basilique, au nord de Bruxelles. En collaboration avec les communes de Ganshoren et de Berchem-Sainte-Agathe, la Région bruxelloise invite les riverains de ces deux communes à donner leur avis afin d’identifier leurs préoccupations sur l’avenir de cette avenue.

Quatre objectifs principaux

Via ce projet de réaménagement, la Région souhaite “réconcilier les fonctions urbaines et les fonctions de transport” et a défini quatre objectifs principaux :

Rendre l’espace public plus agréable pour les piétons et cyclistes

Maîtriser le trafic entrant

Favoriser les transports publics

Améliorer la perméabilisation des sols

Apporter de nouvelles idées

La Région souhaite sécuriser la sortie du collège Sacré-Cœur, mais aussi redessiner les quatre squares que compte l’Avenue Charles Quint, situés rue de Termonde, rue Oscar Maesschalck, clos Louis Banken et clos Willy Chambon, afin d’en faire des espaces de convivialité pour les riverains.

Dans un premier temps, les riverains sont invités à transmettre leurs idées, du 15 septembre au 15 octobre, via une enquête en ligne que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Dans un second temps, ils peuvent également participer à des ateliers participatifs dont le but est d’échanger entre citoyens et usagers de l’avenue Charles Quint, le 9 novembre. Les inscriptions se font via le 0800/94.001, de 8h à 18h.

Y. Mo. – Photo : Google Street View