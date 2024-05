Bruxelles Mobilité introduit une demande de permis pour réaménager l’avenue Charles Quint

Bruxelles Mobilité a introduit une demande de permis d’urbanisme pour le réaménagement de façade à façade de l’avenue Charles Quint, une des principales voies de pénétration dans la capitale, empruntées chaque jour par des milliers de navetteurs.

Selon l’opérateur public bruxellois, la demande vise à permettre de redonner vie à l’avenue avec la plantation d’arbres, la création de places verdurisées et d’une piste cyclable, tout en assurant la fluidité de la circulation automobile, maintenues sur deux fois deux bandes de circulation.

Sous réserve de la délivrance du permis, la décision de concrétiser le réaménagement reviendra au prochain gouvernement bruxellois. Selon Bruxelles Mobilité, le projet de transformation de cette avenue très congestionnée, et sans aucun aménagement pour les cyclistes, a été élaboré après plusieurs années d’études et de participation avec les riverains.

Le projet a également été établi en concertation avec la Flandre. La fluidité du trafic routier sera assurée notamment grâce à la mise en place d’un système de coordination et de gestion dynamique des feux et à une simplification de certains carrefours.

Le projet maintient 222 sur 387 emplacements de stationnement le long de la chaussée, tout en permettant le nouvel alignement d’arbres. Avec des trottoirs plus confortables et des traversées sécurisées et accessibles pour les PMR, les piétons pourront déambuler plus sereinement. Pour agrémenter les espaces piétons de “respiration” des mini-squares ou parvis seront créés.

Végétalisation

Des pistes cyclables, totalement inexistantes, actuellement, seront créées. Entre la frontière régionale et le carrefour avec la rue de Termonde, une piste cyclable bidirectionnelle de presque quatre mètres de large sera aménagée au côté sud. Elle sera reliée à la future cyclostrade F2 de la région flamande. Ailleurs, des pistes unidirectionnelles de plus de deux mètres de large seront créées des deux côtés de l’avenue. Il y aura 88 arceaux vélos, ainsi que des drop-off zones pour les trottinettes et vélos en libre-service.

L’espace public de voirie de plus de 75.000 m² verra une désimperméabilisation importante des surfaces au profit de zones plantées: terre-pleins, jardins de pluie, espace de parc.

Belga