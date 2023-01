Etterbeek : des riverains se plaignent des travaux nocturnes dans le métro, la STIB se justifie

Le report de travaux prévus initialement sur la ligne en novembre a engendré des nuisances nocturnes autour de la station de métro Hankar cette nuit.

C’est un message de ras-le-bol que nous envoie un habitant d’Etterbeek via notre bouton “Alertez-nous”. Ce dernier réside à proximité de la station de métro Hankar, où des travaux sont en cours. “Cette nuit une pelleteuse est à nouveau à l’œuvre sans que nous ayons été prévenus et cela, malgré les assurances reçues de Stib Consumer“, dénonce-t-il.

La STIB effectue actuellement des travaux nocturnes d’entretien et de modernisation sur cette portion de la ligne de métro 5. Celle-ci avait voulu profiter du long week-end du 11 novembre pour interrompre le trafic sur la ligne afin d’effectuer des travaux spécifiques sur ce tronçon, mais un arrêté communal pris par le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf avait interdit cette fermeture dans un souci de “tranquillité publique”. Saisi en extrême urgence par la STIB, le Conseil d’État avait débouté la société de transport.

Les travaux prévus lors de ce week-end de novembre sont donc reportés au mois d’avril, lors des vacances scolaires. Problème : des “big bags” avaient déjà été installés dans l’optique de ces travaux. La STIB doit donc les déplacer avant de pouvoir poursuivre les travaux d’entretien dans cette zone. Celle-ci confirme ne pas avoir averti les riverains, estimant qu’il s’agissait de travaux “légers”. “Nous avons chaque nuit des travaux dans le métro, c’est pourquoi nous n’avertissons pas les riverains à chaque fois. Nous émettons un avis uniquement lorsqu’il s’agit d’importants travaux. Nous n’avons pas estimé que c’était le cas pour ceux de cette nuit“, explique Van Hamme, porte-parole de la STIB.

D’autres travaux prévus prochainement

Le déplacement des “big bags” aura également lieu cette nuit et la nuit prochaine. Par ailleurs, d’importants travaux sur la voie de sortie Delta sont prévus la semaine prochaine et d’autres auront également lieu entre la portion Pétillon et Hankar lors de la semaine du 23 janvier. “Des avis à destination des riverains sont prévus pour ces travaux conséquents“, assure la porte-parole.

Si ces travaux nocturnes sont pointées du doigt, la société de transport explique qu’elle n’a pas le choix. “Le métro nécessite un entretien et c’est à ce moment-là que nous pouvons travailler sans interrompre la circulation.”

Un report qui a un coût

Le report des travaux de maintenance des voies de métro prévus durant le week-end des 11, 12 et 13 novembre s’est justement retrouvé sur la table de la commission du parlement bruxellois. Selon la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), ce report imposé par la commune a engendré un coût de plus de 400.000 euros pour la STIB.

Outre le personnel qui avait été mobilisé pour la réalisation de ces travaux, cette interdiction a eu un impact sur le personnel de conduite de la STIB, les préparatifs de travaux se sont avérés inutiles, tout comme la location du matériel et des véhicules spécifiques, etc. De plus, la STIB va devoir payer des dommages contractuels à son entrepreneur et doit assumer des coûts relatifs à la location de matériel de chantier, des coûts encore inconnus à ce jour, et qui doivent s’ajouter à cette facture déjà bien salée.

Réagissant à cette réponse en commission, le bourgmestre d’Etterbeek Vincent De Wolf (MR) a qualifié la réponse prêtée à la ministre de “manœuvre politicienne de bas étage” masquant notamment l’épisode de concertation positive qui a eu lieu entretemps entre la commune et la STIB. Ce dernier, disant s’appuyer sur une décision de l’ensemble du collège communal, avait invoqué les nuisances sonores, voire la pollution liées à ces travaux au cours d’un week-end prolongé pour prendre, dès la mi-octobre, un arrêté de refus de dérogation aux horaires prescrits par la réglementation régionale.

V.d.T. – Photo : D.R.