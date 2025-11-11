Passer la navigation
Etterbeek : des arceaux à vélo sciés rue des Francs

Une internaute a publié un message très ironique sur Facebook, suite à la découverte d’arceaux vélos sciés. “Sentez-vous libre d’accrocher votre vélo”, rapporte Bruxelles Today.

Les tubes des arceaux vélos situés au croisement de la rue des Francs et de la rue de la Jonchaie. On ne sait pas s’il s’agit d’un acte de vandalisme ou si des vélos ont été volés.

La photo, publiée par une riveraine sur les réseaux sociaux, montre trois arceaux sciés.

La rédaction – Photo : Facebook

