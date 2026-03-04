Des bus autonomes en circulation à Louvain: bientôt aussi à Bruxelles?

Depuis quelques semaines, un bus autonome De Lijn transporte des passagers dans les rues de Louvain. Le véhicule roule tout seul mais un chauffeur est là par sécurité, sans toucher le volant. Ce test est piloté par une société bruxelloise, verra-t-on ce type de véhicule prochainement dans les rues de la capitale ? La STIB suit le projet de près.

■ Reportage de Thomas Dufrane, Morgane Van Hoobrouck et Laurence Paciarelli

Le parcours démarre en gare de Louvain et se termine dans le centre d’Heverlee. Il compte neuf arrêts répartis sur un tronçon de 4 kilomètres, pour une durée de 18 minutes. Un trajet dans ce bus, qui peut transporter 8 personnes, coûte autant qu’un ticket normal. Dans un premier temps, un chauffeur sera encore placé à l’avant du véhicule, notamment pour répondre aux questions des voyageurs ou pour intervenir si nécessaire, “peut-être une ou deux fois par jour“, nous dit un chauffeur. Ensuite, le chauffeur occupera l’une des places situées à l’arrière. C’est la première fois en Europe qu’une société de transports publics propose des trajets en véhicule autonome.

La STIB suit cela de près. “Est-ce que c’est dans cinq, dix, ou quinze ans ? En fait, personne ne le sait vraiment. Ce qui est sûr, c’est que c’est une grosse tendance mondiale, une tendance lourde. Donc nous, on doit s’y intéresser, on doit essayer de mieux comprendre ça et se forger notre propre opinion là-dessus. Et surtout voir comment est-ce qu’on pourrait améliorer le transport public avec cet outil supplémentaire“, précise Mathieu Nicaise, expert en nouvelles mobilités à la STIB.

Le défi principal reste celui du coût. Le projet De Lijn est en grande partie financé par l’Europe. Généraliser ce type de bus serait extrêmement cher et les moyens des entreprises de transport public sont fortement limités.