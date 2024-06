Des arceaux à vélo sécurisés et connectés s’installent à Bruxelles

Une start-up bruxelloise installe ses premiers arceaux à vélos sécurisés à Bruxelles

30 000 vélos sont volés chaque année à Bruxelles. C’est dans ce contexte que Bruxelles Mobilité a lancé son appel à projet “Stationnement vélo sécurisé en voirie”, remporté en septembre 2023 par Locky, une start-up bruxelloise. L’objectif du projet pilote de deux ans lancé par la région est de tester un nouveau type de dispositif de stationnement vélo, intégrant leur propre système de verrouillage, équipé d’une alarme et d’une garantie de remboursement en cas de vol.

Les 32 premières places sur 40 viennent d’être installées, réparties sur 10 sites. Entre autres, la place Fernand Coq, Flagey, Stéphanie et Charles Graux, le rond-point Louise, l’avenue de la toison d’or, la barrière de Saint Gilles et l’ULB. Elles sont accessibles via une application mobile, avec un tarif horaire de 0,89 euros/h ou un tarif journalier de 4,45 euros/24h. En outre, les 15 premières minutes sont gratuites. Une offre d’abonnement à 14,90 euros par mois sera bientôt disponible.

La solution se veut être un complément aux arceaux à vélo dans les zones les plus touchées par le vol. L’objectif est d’offrir une solution plus sûre pour les stationnements ponctuels, dits de destinations, et donc de courtes et moyennes durées. Le principe de fonctionnement est simple, l’application mobile permet de repérer les stations sur la carte, et d’ouvrir le bras de la station. Une fois verrouillé, le vélo est attaché par l’une des roue et le cadre. La particularité est le bras de la station, résistant plus longuement aux disqueuses que les cadenas classiques. En cas de tentative de vol, l’utilisateur recevra une notification sur son téléphone, Locky sera également alerté. En cas de vol avéré, Locky remboursera la valeur du vélo, sur base d’une preuve d’achat et d’un enregistrement du vélo au préalable avec une simple photo.

Les installations se poursuivront sur de nouvelles communes, jusqu’à atteindre 150 stations d’ici la fin de l’année. Les communes de Jette et Schaerbeek ont déjà entamé le travail de sélection des sites avec Locky. 150 stations de plus sont prévues en 2025, pour atteindre en tout 600 places sécurisées d’ici la fin de l’été prochain.

■ Reportage de T. Dufrane, T. Rommens et S. Mira