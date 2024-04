De graves perturbations prévues au tunnel Léonard et dans ses environs du 8 au 20 mai

L’agence flamande des routes et de la circulation (AWV) a annoncé, lundi, de “sérieuses perturbations” au tunnel Léonard et dans ses environs en raison d’un nouveau volet de travaux de rénovation à partir du mercredi 8 mai.

Le tunnel est situé à l’intersection du ring de Bruxelles (R0) et de l’autorute E411, à Tervuren. Il fait, depuis avril 2023, l’objet de rénovations d’ampleur. Actuellement, ce sont les murs aux entrées du tunnel qui sont en travaux, ce qui provoque déjà des désagréments sur la route. L’AWV avertit désormais de perturbations plus importantes du 8 au 20 mai, autour des deux week-ends prolongés de l’Ascension et de la Pentecôte pendant lesquels le trafic devrait être amoindri.

Dans cette période, l’entrepreneur effectuera des réparations sur les supports en acier entre les tunnels de l’E411 et du R0, qui sont superposés et qui s’usent après 50 ans d’utilisation intensive. En conséquence, aucun trafic ne sera admis dans le tunnel du ring. Le trafic devra suivre une déviation via le carrefour Léonard en surface, ce qui provoquera de sérieuses perturbations, selon l’agence: “Jusqu’à présent, il n’y avait des retards que sur le ring intérieur en raison de la fermeture de la voie dans le tunnel des Quatre Bras. Maintenant, il y aura aussi beaucoup de perturbations sur le ring extérieur”.

Avec Belga