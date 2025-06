Dix nouveaux ascenseurs installés dans les stations de métro Simonis et Parc

Avec l’avancement des travaux à Parc et Simonis, 57 stations sur les 69 que compte le réseau de la Stib sont aujourd’hui “accessibles”, depuis la surface jusqu’aux quais.

Une station “accessible” signifie une station complètement équipées d’ascenseurs afin d’accéder de plain-pied et sans rupture, de la surface jusqu’aux quais. Le programme “accessibilité” des stations se poursuit : la majeure partie du réseau est maintenant équipée d’ascenseurs et les dernières stations, les plus complexes, sont en cours de réalisation ou à l’étude.

6 nouveaux ascenseurs à Simonis

La station Simonis a été rendue accessible aux personnes à mobilité réduite en installant 6 nouveaux ascenseurs. Ceci est d’autant plus important que Simonis est le nœud principal du nord-ouest du réseau, avec les lignes métro 2-6, les trams 9-19, le train et de nombreuses lignes de bus.

Les travaux comprenaient également le remplacement de 5 escalators, la création de nouvelles passerelles, l’adaptation de la signalétique, des interventions de parachèvement et renouvellement des finitions (sols, murs, éclairage).

4 nouveaux ascenseurs à Parc

Au niveau de la station Parc, à partir de ce 6 juin, 4 ascenseurs sont mis en service et 7 nouveaux escalators fonctionnent. Les travaux dans la station sont presque terminés : tout l’éclairage est neuf, les revêtements des sols, mur et plafonds ont été renouvelés, les équipements techniques remplacés. Une nouvelle œuvre d’art “Mers et Océans” de Marie-Françoise Plissart a été installée.

Quelques interventions doivent cependant encore être réalisées jusqu’à l’automne, notamment au niveau de la signalétique et des dalles podotactiles.

