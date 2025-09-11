Transition numérique: les entreprises bruxelloises sur la bonne voie

Les entreprises bruxelloises sont sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés par la Commission européenne en matière d’adoption des technologies numériques à l’horizon 2030. Près de 9 entreprises sur 10 rencontrent en effet déjà le niveau d’utilisation numérique de base fixé par la Commission européenne. Cela signifie qu’elles utilisent au minimum quatre technologies numériques sur une liste de 12 (accès à internet, vitesse de téléchargement, vente en ligne, formation du personnel, réunions à distance, intelligence artificielle – IA, etc.). Parmi les technologies les plus répandues figurent l’accès à distance aux ressources internes ou encore des mesures de cybersécurité. Les entreprises bruxelloises sont en outre légèrement plus avancées numériquement que la moyenne belge (84%), relève l’IBSA.

On en parle dans Bonjour Bruxelles avec Line Jussiant chargée de communication à l’IBSA (Institut bruxellois de statistiques et d’analyse), et Roger Kalenga Mpala, auteur d’une étude sur la transition numérique des entreprises bruxelloise.