L’école de codage 19 devient 42 et rejoint le réseau international de Xavier Niel
L’école de codage bruxelloise “19” devient “42”, et rejoint officiellement le réseau international d’une cinquantaine de campus à travers le monde, fondé par le milliardaire français Xavier Niel. On en parle avec le CEO de 42 Brussels, Stéphan Salberter.
42, comme la réponse au sens de la vie, et comme le réseau fondé par Xavier Niel, même si “chaque projet dans chaque pays est autonome financièrement et porté localament, avec un fort ancrage local“, précise Stéphan Salberter, CEO de 42 Bruxelles. Derrière ce changement de nom, une refonte profonde du programme : 80 % du tronc commun a été adapté pour coller aux besoins du marché, avec davantage d’algorithmie, de données et un partenariat majeur avec AWS, la plateforme cloud d’Amazon.