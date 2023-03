Le nombre d’emplois salariés vacants est en baisse au dernier trimestre 2022

Le nombre d’emplois vacants a diminué de 210 778 à 189 271 entre le troisième et le quatrième trimestre 2022 en Belgique selon Statbel, l’office belge de statistique.

Si ce nombre a diminué dans les trois régions du pays, à Bruxelles-Capitale, on observe une baisse d’emplois vacants de 2 459 par rapport au trimestre précédent. De plus, la Région de Bruxelles-Capitale est celle où le nombre d’emplois vacants est le moins important du pays avec seulement 13.11%. Concernant les secteurs d’activité, il s’agit surtout du non-marchand, des sciences et services, de l’industrie et du commerce et construction.

E.D – Photo : Belga