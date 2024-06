Hausse du nombre de nuitées réservées à Bruxelles en 2023

Près de 44,7 millions de nuitées ont été réservées au cours de l’année 2023 en Belgique, soit 4% de plus qu’en 2022, ressort-il des chiffres publiés lundi par l’office belge de statistique Statbel. La hausse la plus significative en 2023 a été enregistrée en région de Bruxelles-Capitale.

Pour la Belgique, la Flandre et la Wallonie, il s’agit d’un nombre record de nuitées depuis 2015. La hausse la plus significative en 2023 a été enregistrée en région de Bruxelles-Capitale, avec une augmentation de 15% par rapport à 2022. Au total, 7.127.123 nuitées ont été réservées à Bruxelles en 2023. Le secteur hôtelier de la Capitale accuse toutefois toujours une baisse du nombre de nuitées par rapport à 2019, période pré-Covid (-4%).

La Région wallonne enregistre quant à elle une hausse de 3% par rapport à 2022 et de 9% par rapport à 2019, avec 9.526.626 nuitées réservées. Le Luxembourg est la province wallonne ayant comptabilisé le plus de nuitées (3.184.468). Une légère baisse du nombre de nuitées s’y fait toutefois sentir, mais l’année 2022 était une année record pour le tourisme dans cette province, tempère Statbel. Le Brabant wallon compte pour le moins de nuitées réservées en Wallonie (552.952).

La Région flamande présente une hausse de 2% par rapport à 2022 et de 6% par rapport à 2019. Le nord du pays fait la course en tête avec un peu plus de 28 millions de nuitées réservées en 2023. La Flandre occidentale, avec son littoral très prisé des touristes et sa Venise du Nord mondialement connue, représente à elle seule 12.149.691 de nuitées. Le Brabant flamand ferme la marche côté flamand avec 2.347.029 de nuitées. De façon globale, les hôtels restent le type d’hébergement le plus plébiscité (20.642.447) loin devant les gîtes de vacances (7.543.593), les centres et villages de vacances (5.510.360), les auberges de jeunesse, chambres d’hôtes, terrains de camping…

En 2023, les nuitées de touristes étrangers étaient plus nombreuses qu’en 2019 (+2%). Les touristes étrangers représentaient 47,02% des nuitées, contre 52% pour les touristes nationaux. Le nombre de nuitées de touristes originaires de Belgique a augmenté de 8% par rapport à 2019.

