À Bruxelles, les hôpitaux représentent une part importante de l’emploi salarié

Avec un chiffre de 5%, le secteur des hôpitaux représente une part substantielle de l’emploi salarié total en Région bruxelloise et 15% de l’ensemble du secteur hospitalier belge. Il procure 5.100 emplois indirects à Bruxelles, ressort-il du Focus 71 de l’Institut Bruxellois de la Statistique et de l’Analyse.

Selon l’IBSA, ce poids important s’explique notamment par certaines caractéristiques spécifiques du secteur hospitalier en Région bruxelloise (position centrale et présence plus marquée d’hôpitaux universitaires). Cela se traduit par une offre de soins spécialisés dépassant largement les frontières régionales et y explique une forte proportion de médecins salariés. Le secteur a connu une évolution dynamique de l’emploi, contribuant à la création d’un emploi salarié sur cinq en Région bruxelloise en termes nets au cours de la période 2010-2022.

Autre chiffre: les hôpitaux représentent 2,4% de la valeur ajoutée totale de l’économie régionale en 2022. Entre 2009 et 2019, celle-ci a augmenté plus rapidement que celle de l’ensemble de l’économie bruxelloise. Toutefois, la crise du Covid-19 a eu un impact plus marqué sur ce secteur, entraînant une baisse de sa valeur ajoutée plus prononcée que dans l’ensemble de l’économie bruxelloise.

Le chiffre d’affaires du secteur hospitalier crée surtout de la valeur ajoutée et de l’emploi en Région bruxelloise. Cela s’explique d’abord par l’intensité en main-d’œuvre du secteur puisque 47% des dépenses sont consacrées à la rémunération des employés. Ensuite, le secteur s’approvisionne majoritairement en biens et services auprès d’acteurs bruxellois. Cela contribue indirectement à la création de 5.100 emplois sur le territoire bruxellois, principalement dans les secteurs des activités des médecins, du commerce de gros, des services financiers et administratifs, de la restauration, du nettoyage et du commerce de détail.

Au total, deux tiers de la valeur ajoutée générée directement ou indirectement par le secteur hospitalier bénéficient à l’activité économique bruxelloise.

Belga – Photo : BX1