Vous avez fait votre choix : Ciao Kennedy est l’Octave Zinneke 2023

Vous avez fait votre choix : après deux semaines de votes sur notre site BX1.be, vous avez désigné l’artiste bruxellois de l’année, le nouvel Octave Zinneke ! Après Krisy (2018), The Klets (2019), New School (2020), Okamy (2021) et Eddy Ape (2022), le groupe Ciao Kennedy a été plébiscité cette année ! Il a obtenu plus de 50% des votes du public devant Peet, La Maja et Lazza Gio.

Le groupe de post-rock électronisé Ciao Kennedy est composé depuis 2018 de Samuel du Fontbaré (guitare), Léopold de San (guitare), Louis Gaillard (claviers), Gaspard de Bellefroid (basse) et Simon Boonen (batterie).

Après ses deux premiers EPs “Les Vacances” en 2020 et” KELDERCAVE” en 2021, le groupe s’est lancé dans un projet plus ambitieux, et s’est lancé dans une résidence de plusieurs mois sous le toit du VOLTA, à Anderlecht. Le tout pour sortir leur troisième EP “the problem is”. Et de devenir par la suite le nouvel Octave Zinneke !

