Un espace culturel temporaire ouvrira le 24 avril dans le quartier Nord de Bruxelles

Place Noord ouvrira le 24 avril sur le site de l’ancien Centre de Communication Nord, dans le quartier Nord de Bruxelles, avec l’ambition d’en faire un lieu de vie temporaire, ouvert et accessible, ont annoncé les porteurs du projet.

L’espace proposera une programmation mêlant événements festifs, initiatives locales et propositions culturelles.

Installé dans un quartier à cheval sur Schaerbeek, Saint-Josse et la Ville de Bruxelles, le projet s’inscrit dans la transformation en cours du quartier Nord, longtemps associé aux tours de bureaux et aux flux de navetteurs. Il est présenté comme l’une des concrétisations de BXN, une campagne lancée par l’ASBL Up4North pour mettre en lumière le nord de Bruxelles et soutenir des initiatives locales.

Place Noord a été pensé comme un espace hybride. La programmation festive sera portée par Play Label, avec des afterworks en semaine, des DJ sets le jeudi, des cartes blanches le vendredi et plusieurs événements d’ampleur. Un open air est notamment prévu le 9 mai face à la gare du Nord avec Palms Trax, Anz et Young Marco. Le site accueillera aussi, le 27 juin, la première édition du festival hip-hop BADALADA, portée par le collectif Trendy.

Les initiateurs ont également mis en avant l’ancrage local du projet. Zinneke y a installé un atelier depuis mars, tandis que la Hip-Hop School de Schaerbeek y dispose d’espaces de pratique et de stockage. La Ferme Maximilien participera à la végétalisation du site et des dîners solidaires avec GRUB seront organisés une à deux fois par mois.

L’accès quotidien sera libre, sans obligation de consommer. La musique s’arrêtera chaque soir à 22h00, et la fermeture interviendra au plus tard à 23h00 les jeudis et vendredis.

Le projet est appelé à se déplacer ailleurs dans le quartier lorsque le chantier de réaménagement du site débutera.

Belga

Illustration : bxn.brussels