“Toutankhamon, son tombeau et ses trésors” : l’exposition immersive s’installe à Tour et Taxis

Pour le centenaire de la découverte du tombeau de Toutankhamon, l’exposition prend ses quartiers dans le site industriel bruxellois.

Avec près de 3000m² d’espace et 1000 objets, l’exposition se présente comme la plus complète jamais réalisée sur le pharaon. Notes, photos, reconstitution 3D et répliques réalisées par des artistes égyptiens, le tout supervisé par une équipe de scientifique dirigée par le Dr Wolfgan Wettengel. L’exposition promet également des explications détaillées au moyen d’un audioguide écrit en collaboration avec des égyptologue afin de comprendre au mieux les mystères qui entourent le tombeau du roi.

Depuis sa première à Zurich en 2008, l’exposition a accueilli 7,5 millions de visiteurs dans 40 villes à travers le monde. En outre, une immersion proposée grâce à un casque de réalité virtuelle permet de se plonger au plus près des trésors funéraire. “Cette exposition est une bonne opportunité pour le monde de découvrir, à travers leurs répliques, des objets qui ne quitteront plus l’Égypte” explique Zahi Hawass, l’un des conseillers scientifiques de l’exposition.

Une exposition tout public d’Exhibition Hub (Van Gogh : The Immersive Experience, Klimt : The Immersive Experience) à découvrir à partir du 20 juillet sur le site de Tour et Taxis.

► Plus d’informations : Toutankhamon – Son tombeau et ses trésors

Tarik Si Sadi – Photo : Expo Toutankhamon

■ Un reportage de Jamison Lins, Charles Carpeau, Laurence Paciarelli