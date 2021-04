Sound of Metal, coproduit par la société bruxelloise Caviar, reçoit deux Oscars

La cérémonie des Oscars, principaux prix américains du cinéma, se déroulait dans la nuit de dimanche à lundi à Los Angeles.

Le film “Sound of Metal” du réalisateur américain Darius Marder, coproduit par la société bruxelloise Caviar, a remporté les Oscars du meilleur son et du meilleur montage, lors de la 93e cérémonie de remise des prix cinématographiques américains, ce dimanche.

Le long-métrage retrace la vie d’un batteur de heavy metal, campé par le rappeur Riz Ahmed, et confronté à la perte de son audition. L’œuvre narre aussi le duo musical et amoureux de Ruben, le batteur, et Lou, la chanteuse, qui parcourent les États-Unis dans une caravane.

Le film était en lice dans cinq autres catégories dont la prestigieuse du meilleur film, prix qui a été attribué au grand favori de la soirée “Nomadland”. Dans le rôle principal, Riz Ahmed était aussi nommé comme meilleur acteur mais le prix a été décerné à la légende britannique du cinéma Anthony Hopkins. Celui-ci a été distingué pour son rôle de vieil homme sombrant dans la démence dans le film “The Father”.

Les statuettes pour le meilleur second rôle et celle du scénario original ont aussi échappé à “Sound of Metal” au profit respectivement de Daniel Kaluuya dans “Judas and the Black Messiah” et de “Promising Young Woman”.

“Sound of Metal” avait aussi été primé dans les catégories son et montage aux Bafta, récompenses britanniques du cinéma, mi-avril. Le long métrage avait également remporté l’œil d’or du Zurich Film Festival.

Avec Belga – Photo : capture Prime Video