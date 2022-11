Rapol’OG fait la part belle aux DJ durant les vacances : découvrez le set de Loumana dès 20h00

Du lundi au vendredi, jusqu’à ce 4 novembre, Rapol’OG vous propose de 20h00 à 23h00 des sets de DJ en lien avec la Région bruxelloise. Ce vendredi, Queeny vous fait découvrir Loumana.

Loumana est un DJ et producteur, né au Burkina Faso. Après avoir quitté son pays très jeune, et grandi en Afrique jusqu’à ses quatorze ans, il s’installe en Belgique et découvre une communauté accueillante et créative, qui l’aide à faire ses premiers pas sur la scène bruxelloise comme beatmaker et DJ. Il est influencé par des artistes comme Fela Kuti, Tom York, Damon Albarn et Flying Lotus.

Loumana a aujourd’hui son propre style, et a publié son premier EP “Geometry” en 2019 avec le label bruxellois Cosmic Pop Records.

