Rapol’OG fait la part belle aux DJ durant les vacances : découvrez le DJ set de DJ Septik dès 20h00

Du lundi au vendredi, jusqu’au 4 novembre prochain, Rapol’OG vous propose de 20h00 à 23h00 des sets de DJ en lien avec la Région bruxelloise. On continue ce jeudi avec DJ Septik.

Kenny, plus connu sous le nom de Dj Septik, est un artiste bruxellois, producteur de musique Reggae, Dancehall. Il a démarré sa carrière comme Dj il y a plus de 15 ans.

En 2015, il se consacre à la production musicale, d’abord avec son groupe BSSMNT, connu pour leur titre avec Lous & The Yakusa. Un an plus tard, il sera crédité pour la victoire d’un Grammy Award, ayant collaboré avec le duo américain, Diplo & Skrillex, sur l’album “Jack Ü”, récompensé pour le meilleur album électronique de l’année.

Suite à ça, Septik a travaillé avec de grands artistes de la scène internationale, comme Walshy Fire du groupe Major Lazer, ou encore Busy Signal, auteur du hit “Bumaye”.

En 2019, Septik décide de partir à Kingston, en Jamaïque, afin d’y produire son premier EP Album, intitulé “Septik“. Il sortira en mars 2020, récoltant à ce jour plus de 1 600 000 streams sur la plateforme Spotify.

Retrouvez le DJ set de DJ Septik ce mercredi dès 20h00 dans Rapol’OG sur BX1, radio de Bruxelles : c’est à écouter en DAB+ et sur notre site bx1.be/radio !