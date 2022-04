Une espérance de vie en hausse, mais des causes de mortalité qui changent en Europe

Actuellement, les maladies cardiovasculaires et les cancers sont les deux principales causes de mortalité.

En Belgique, les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies respiratoires sont les plus mortelles. Mais depuis quelques temps, “il y a une diminution des maladies cardiovasculaires dans les pays européens et en Belgique. On remarque aussi au niveau de certains cancers une diminution qui s’amorce. Je pense qu’à l’avenir, nous pourrons certainement prolonger encore l’espérance de vie grâce à une réduction des maladies chroniques“, explique Guillaume Wunsh, coauteur du livre “À votre santé ! Mortalité et maladies dans les pays européens“.

L’espérance de vie atteint les 80 ans en Belgique

Si l’espérance de vie était de 25 à 30 ans jusqu’en 1860. Elle a depuis commencé à grimper pour atteindre plus de 80 ans aujourd’hui. Cette hausse est principalement dû à une baisse des maladies infectieuses, grâce à une meilleure hygiène de vie et des maladies chroniques.

Selon Catherine Gourbin, coautrice, “les politiques d’hygiène ont été améliorées en même temps que la situation nutritionnelle. Celle-ci a permis de faire baisser les maladies infectieuses et les maladies infanto-juvéniles et d’améliorer la santé“.

Selon Catherine Gourdin et Guillaume Wunsch, il n’y a pas de limite d’âge de l’espérance de vie.

■ Interview de Catherine Gourdin et Guillaume Wunsch, coauteurs de “À votre santé ! Mortalité et maladies dans les pays européens” réalisée par Vanessa Lhuillier et Jim Moskovics.