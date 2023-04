Ciao Kennedy, La Maja, Lazza Gio et Peet : qui sera l’Octave Zinneke 2023 ? Les votes sont ouverts

Lazza Gio

Vainqueure en 2022 du concours francophone “Du F dans le Texte” après la sortie de son premier EP “Pas vraiment pour toi”, Lazza Gio propose des morceaux lofi et personnels. Son nouvel EP “today is not my day” est prévu en 2023, fruit de nombreuses collaborations des milieux pop, hip-hop, emo-rock ou encore cloud rap. À cette occasion, elle s’est également essayée à la réalisation, en collaboration avec Mikamayonnaise, DJ et vidéographe bruxelloise