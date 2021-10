Musique francophone, art engagé, discothèques… : découvrez les émissions Bruxelles vit! de cette semaine

Charlotte Maréchal fait voyager son micro aux quatre coins de la capitale pour vous faire découvrir les événements qui animent Bruxelles, dans l’émission Bruxelles vit !, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 sur BX1+.

Le festival Francofaune

La huitième édition du Festival Francofaune reprend ses quartiers dans 19 lieux bruxellois, dans sa formule habituelle, après une année particulière suite au Covid-19. 52 concerts seront ainsi étalés du 25 septembre au 19 octobre pour permettre la découverte de multiples talents de la scène musicale francophone. Et pour présenter ce festival destiné à dévoiler la biodiversité musicale de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Charlotte Maréchal s’est rendue ce lundi au centre culturel d’Uccle avec, à ses côtés, la direction du festival et plusieurs artistes qui se présenteront au public ces prochains jours.

That’s What X Said

Ce mardi, Charlotte Maréchal lève le voile sur un espace d’art engagé “That’s What X Said” situé dans les Marolles à Bruxelles. Cet espace, installé dans la rue Blaes, est une toute nouvelle galerie créée par deux Bruxelloises, Elisa Huberty et Rébecca Prosper, qui souhaitent proposer via les expositions hébergées un dialogue au-delà de l’art.

Le Festival des Blocs

Mercredi, Charlotte Maréchal vous a embarqué au Festival des Blocs, qui se déroule ce samedi à la Cité Modèle à Laeken, non loin du Stade Roi Baudouin. Plusieurs disciplines artistiques sont mis en avant dans ce festival particulier, qui souhaite ouvrir un environnement créatif participatif avec les habitants du lieu. Charlotte interroge le collectif “Des Blocs” sur l’histoire de ce festival et des créations imaginées depuis cinq ans.

La réouverture des boîtes de nuit

Avec l’introduction du Covid Safe Ticket dès ce 1er octobre dans les discothèques, les boîtes de nuit peuvent enfin rouvrir après de longs mois de fermeture suite à la pandémie de Covid-19. Pour célébrer cette réouverture, Charlotte Maréchal a visité ce jeudi diverses institutions bruxelloises du monde nocturne. Elle a démarré son périple au club Jealousy, au café Chez Ginette et à la boîte C12 pour comprendre comment ils ont préparé cette reprise tant attendue.

UP – Circus & Performing Arts

On termine la semaine avec du cirque et des performances de haut vol ! Charlotte Maréchal est allée à l’ancien Espace Catastrophe, renommé UP – Circus & Performance Arts et qui a déménagé de Saint-Gilles à Molenbeek-Saint-Jean. Formation pour les circassiens, préparation de spectacles et accompagnement sont les pierres angulaires de ce nouvel espace.

