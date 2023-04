Podcast +, l’émission radio consacrée à la création sonore, est de retour sur BX1

Diffusée chaque jour de la semaine à 16h30 en radio, cette émission donne la parole à des créateurs de contenus sonores.

“Le podcast a plusieurs avantages. Il est très accessible. Peu de matériel est nécessaire pour en faire. Il ne faut pas forcément de formation au préalable non plus”, explique Camille Loiseau, qui présente l’émission en alternance avec Jean-Jacques Deleeuw.

“Le temps est plus long que celui de la radio ou des médias plus classiques. On peut vraiment explorer des sujets en profondeurs. Souvent, ce format donne la parole à des personnes qui n’avaient pas forcément leur place dans les médias traditionnels. Elles sont parfois plus marginalisées, voire invisibilisées et s’emparent de cet outil pour aborder des thématiques comme les questions de genres, de l’anti-racisme ou encore des luttes écologiques”, détaille-t-elle encore.

Le premier invité cette semaine est Michel-Ange Vinti, qui produit un podcast sur l’intimité des hommes homosexuels.

► Voir ou revoir les précédentes émissions en cliquant ici.

■ Images et interviews de Jean-Christophe Pesesse et Marjorie Fellinger.