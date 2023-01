Mont des Arts : temps maussade pour les concerts

Face à l’inflation, l’après-crise sanitaire et la frilosité de certains publics, les organisateurs de concerts et musiciens font la grise mine ces derniers temps.

Des tournées européennes annulées, des concerts reportés, des artistes indépendants ou moins connus qui peinent à remplir les salles : rien ne va plus au royaume des concerts. Et les causes sont multiples : l’inflation, la hausse des coûts, l’après-Covid-19 qui a vu de nombreux techniciens et ingénieurs son quitter le métier de la scène, et puis un public frileux, qui achète ses places (devenues chères) de plus en plus tard et pour des artistes déjà reconnus.

Dans Mont des Arts, ce jeudi, David Courier fait le point sur la situation des artistes et organisateurs de concerts avec ses invités :

Lucie Reszöhazy du projet Oberbaum

du projet Oberbaum Paméla Malempré , bookeuse chez Aubergine Artist Management

, bookeuse chez Aubergine Artist Management Didier Gosset , programmateur au Vecteur à Charleroi et porte-parole de la fédération des Festivals

, programmateur au Vecteur à Charleroi et porte-parole de la fédération des Festivals Boris Engels, manager entre autres de Konoba

