Mont des Arts : où va la danse contemporaine ?

À l’occasion du festival Brussels Dance!, David Courier fait le point dans Mont des Arts sur l’état de la danse contemporaine dans la capitale.

Des photos de danseur·se·s flottent devant la Bourse, annonciatrices d’une soixantaine de spectacles et conférences, dans 18 lieux culturels, flamands et francophones. Au total, comptez 160 représentations. Le programme de Brussels Dance! qui a commencé au début du mois de mars est donc intense, mais surtout… utile. Car derrière ce festival, il y a l’idée de donner plus de visibilité aux artistes de la danse qui en manquent cruellement.

Dernier fait en date, l’ASBL Contredanse, qui représente ces artistes et qui avait ses bureaux à la Bellone, est priée de quitter ces lieux.

La danse contemporaine serait-elle devenue la mal aimée des arts de la scène ? Hors festival, les artistes de danse et les compagnies sont-ils·elles suffisamment soutenu·e·s par les pouvoirs publics et les institutions ? Et le public, comment le fidéliser et essentiellement le renouveler ?

Toutes ces questions, et bien d’autres encore, David Courier se les pose ce jeudi dans Mont des Arts, en compagnie de quatre invités :

Sandrine Mathevon, directrice du Centre culturel Jacques Franck et programmatrice danse

Isabelle Meurens, directrice de l’ASBL Contredanse

Patrick Bonté, directeur des Brigittines et codirecteur de la compagnie Mossoux-Bonté

Antoine Pickels, enseignant à la Cambre et curateur du festival Trouble

► Découvrez tous les numéros de Mont des Arts en replay sur notre site