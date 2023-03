Mont des Arts : le livre dans tous ses états

David Courier s’intéresse aux foires et salons consacrés aux livres, cette semaine.

À l’occasion de la Foire du Livre de Bruxelles, qui s’ouvre ce jeudi à Tour & Taxis après deux années perturbées par le Covid-19, David Courier s’intéresse aux salons consacrés à la littérature. À qui profite la Foire du Livre de Bruxelles ? Et quid des autres salons et festivals qui s’enchaînent autour du livre ? On peut citer le festival Passaporta, les Midis de la Poésie, les Nuits de la Poésie, les multiples rencontres d’auteurs et autrices dans les librairies (Tropismes, TuliTu, A Livre Ouvert – Le Rat Conteur, Cook & Book, etc.).

► Voir notre reportage | La 52e édition de la Foire du Livre commence ce jeudi (vidéo)

Le livre ne se suffirait-il pas à lui-même ? Ces festivals et salons profitent-ils aux auteur·trice·s ? Aux éditeur·trice·s ? Aux lecteur·trice·s ?

David Courier en parle cette semaine avec ses invités :

Adrienne Nizet , directrice de Passaporta

, directrice de Passaporta Tanguy Roosen , président de la Foire du Livre de Bruxelles

, président de la Foire du Livre de Bruxelles Mélanie Godin , organisatrice des Midis de la Poésie

, organisatrice des Midis de la Poésie Évelyne Guzy, autrice

