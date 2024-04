Foire du livre 2024 : l’Europe et l’amour “aux cœurs” de la Foire du livre

L’Union européenne et l’amour seront les deux thèmes centraux de la 53e édition de la Foire du livre de Bruxelles, qui débute ce jeudi. Comme chaque année, l’événement littéraire – accessible gratuitement – a lieu sur le site de Tour et Taxis, jusqu’au dimanche 7 avril.

En cette année de présidence belge du Conseil de l’UE et d’élections européennes, la Foire a décidé de mettre l’Europe et ses littératures à l’honneur, avec le slogan “L’Union européenne, c’est toi, c’est moi, c’est nous.” Des débats littéraires, dont un réunissant l’ancien président français François Hollande et le président du PS Paul Magnette, seront menés sur les valeurs démocratiques partagées à travers le Vieux continent. L’événement constitue en outre une opportunité pour les institutions européennes d’entrer en contact avec le visiteur, en particulier les plus jeunes et les primo-votants, et de les inciter à “utiliser leur voix” lors du scrutin du 9 juin.

Pour la première fois, la célébration de la remise du Prix européen de littérature est organisée lors de la Foire.

► VOIR AUSSI | Coup d’envoi de la 53e édition de la Foire du livre de Bruxelles

Cette 53e édition célèbre par ailleurs l’amour et toutes les formes de lien avec le thème “A nos amours!”. La Foire du livre entend s’intéresser à “tous ces liens qui donnent du sens à nos vies et que le livre permet et magnifie“.

Différents types d’amour seront abordés: “le vrai“, celui qui se construit dans la durée et loin des transports passionnels, l’amour que l’on doit à sa jeunesse, celui des animaux domestiques, l’amour familial ou encore l’amour et la sexualité qui se conjuguent dans un parcours de transidentité. Les familles monoparentales seront également abordées sous ce prisme de l’amour.

L’événement accueillera deux invités d’honneur: Posy Simmonds, grande dame de la bande dessinée britannique et créatrice de livres pour enfants, et Andreï Kourkov. Cet écrivain ukrainien a préféré rester à Kiev depuis 2022 malgré la guerre menée par la Russie, et est dès lors le témoin de la tragédie. Un témoignage qui trouve justement un écho dans la place accordée à l’Union européenne cette année.

► VOIR AUSSI | Ouverture de la Foire du Livre : “Des éditeurs ne vivent que des foires et des salons”

Parmi les têtes d’affiche de cette 53e édition, on retrouve aussi Marguerite Abouet, Anne-Laure Bondoux, Erik Lhomme ou encore, au rayon des Belges, Caroline Lamarche, la poétesse nationale Lisette Lombé, Amélie Nothomb, Midam, Philippe Geluck, François Schuiten et Antoine Wauters notamment. Au total, plus de 1.000 écrivaines et auteurs sont présents.

Durant les quatre jours de la Foire, il y aura également 372 exposants répartis sur 4.500 m2 de stands, 300 rencontres avec le public, 440 maisons d’édition, 8 scènes de rencontres, 10 expositions ou encore 8 prix décernés. Dans les allées, les badauds pourront en outre découvrir, pour la première fois, un quartier manga, assorti d’une programmation mettant en lumière ce genre littéraire.

L’événement, qui a attiré 80.000 personnes l’an dernier, est accessible gratuitement. Il faut cependant s’inscrire via le site.

Belga

■ Reportage de Thomas Dufrane, Thibault Rommens et Stéphanie Mira