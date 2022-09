Mont des Arts : comment ramener le public dans les cinémas ?

Avec la pandémie de Covid-19, l’affluence dans les cinémas est tombée à un niveau très faible, qui inquiète les gérants des salles obscures.

Le cinéma a-t-il encore un avenir ? Avec l’avènement des programmes à la demande et des créations télévisuelles, avec la hausse des tarifs, avec la pandémie de Covid-19 qui a empêché l’ouverture des salles, le public est de plus en plus disséminé devant les grands écrans. Alors, comment faire revenir le grand public dans les cinémas ? Comment faire pour que les salles se remplissent à nouveau devant des films qui ne demandent qu’à être vus, qu’ils soient blockbuster, d’auteur ou locaux ?

David Courier se penche sur ce divorce entre le public et le cinéma, ses conséquences pour l’industrie et en particulier les exploitants de salles, et sur les moyens déployés pour faire revenir, le public.

Autour de la table de Mont des Arts, David Courier reçoit Rabab Khairy, promoteur du pass Cineville, Eric Franssen du cinéma Le Palace, Thibaut Quirynen du Kinograph et Gwen Breës du cinéma Nova.

