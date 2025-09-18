Molenbeek 2030 : la commune reçoit le jury aujourd’hui

Molenbeek capitale européenne de la culture. C’est le Jour J pour la commune qui reçoit aujourd’hui le jury qui décidera de son sort. Un événement qui tient en haleine tout Bruxelles.

En 2030, la Belgique fêtera son bicentenaire… et peut-être Molenbeek son plus grand défi : devenir capitale européenne de la culture. La commune bruxelloise est aujourd’hui en lice aux côtés de Namur et Louvain où le jury était en visite hier. Peu d’informations sur le programme mais la presse est invitée à rencontrer le jury début d’après-midi à la maison communale et l’ancienne manufacture du site Gosset en fin d’après-midi.

Sous la bannière « Molenbeek for Brussels 2030 », ce n’est pas seulement une commune qui postule, mais tout un territoire qui s’unit. L’idée ? Montrer un autre visage : celui d’un quartier riche de 140 nationalités, d’une jeunesse créative et d’un grand tissu associatif. 41% des 95.000 habitants ont d’ailleurs moins de 20 ans. La commune abrite 16 monuments, 9 sites et 2 ensembles classés au patrimoine remarquable. Une richesse due en grande partie à la révolution industrielle. Mais ici, la culture ne se limite pas aux musées : elle s’invite dans les rues, les marchés, les écoles, jusque dans les cages d’escalier. Le projet mise sur des parades, des repas partagés, des jardins collectifs, mais aussi sur des nouvelles infrastructures : un pôle créatif, des espaces pour les artistes, une « ruche culturelle » ouverte à tous.

Au-delà du titre prestigieux, l’enjeu est double. D’abord changer l’image de Molenbeek, trop longtemps associée aux attentats et à la pauvreté. Ensuite, accélérer sa transformation : rendre l’espace public plus accueillant, créer des emplois culturels et touristiques, former les jeunes aux métiers de la scène et de l’événementiel. Le projet prévoit 80 millions d’euros, financés par plusieurs niveaux de pouvoir, avec la promesse de retombées économiques largement supérieures.

Autre fait marquant : tous les partis politiques bruxellois, habituellement divisés, ont soutenu la candidature. Dans une Région toujours sans nouveau gouvernement, ce consensus est présenté comme un signal positif.

Le verdict du jury européen tombera le 24 septembre. En attendant, Molenbeek poursuit sa mobilisation. Qu’elle soit retenue ou non, cette candidature a déjà permis de fédérer habitants, associations et institutions autour d’un projet commun pour l’avenir.

■ Les explications d’Anaïs Corbin dans Bonjour Bruxelles