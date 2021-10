Les oeuvres de l’artiste Fabrice Samyn exposées au musée des Beaux-Arts

Fabrice Samyn est un artiste contemporain qui vit et travaille à Bruxelles et dont la carrière est internationale. Sa plus grande exposition (en nombre de pièces) est présentée aujourd’hui aux musées royaux des Beaux Arts de Belgique.

Sa vision principale, comme fil rouge, est la volonté de rendre poreuses les frontières d’un monde qui serait bipolaire (bien/mal, noir/blanc…). Démontrer l’absence de binarité, bipolarité… Il fait s’attirer et parler des pôles.

L’exposition a aussi une présentation originale, car ses œuvres sont dispersées dans les salles des Old masters et du musée Magritte. Le visiteur est amené à découvrir son travail en résonance avec l’histoire de l’art et la contemporanéité de ses propositions. Tantôt des œuvres précédents cette exposition, tantôt des œuvres créées en résonance avec une œuvre in situ y sont présentées. Son travail est polymorphe dans le sens où il utilise toutes sortes de moyens et de matières pour s’exprimer.

Beaucoup de ses œuvres sont très fortes symboliquement, comme une stèle de marbre sur laquelle est écrite un poème en braille et qui devient inaccessible aux, majoritaires, voyants. Seule la présence d’une personne sachant lire le braille pourra révéler l’expression d’une personne aveugle.

La Rédaction

■ Interview d’Elodie Fournot