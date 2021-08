Les Nuits du Botanique auront lieu du 8 au 26 septembre avec le Covid Safe Ticket

Le port du masque est recommandé mais il n’est plus obligatoire, alors que les distances sociales et l’obligation de vivre le concert assis ne sont plus de mise.

S’il n’y a plus de restrictions sanitaires lors des Nuits du Botanique, il faudra tout de même présenter un Covid Safe Ticket pour pouvoir assister à cet événement. Plus globalement, il faudra également présenter le ticket d’entrée et la carte d’identité. Le Covid Safe Ticket sera scanné à l’entrée du festival, via le QR code, en lien avec la carte d’identité. Ensuite, il faudra présenter son ticket d’accès aux concerts.

Cependant, avant l’entrée dans le Parc, le port du masque et le respect des distances restent toutefois de mise.

Une centaine d’artistes se produiront sur les scènes du Botanique, parmi lesquels une salve de nouveaux noms : Brorlab, Casper Clausen, Dorian Dumont, Fleur de Feu, Float Fall, Merryn Jeann, Milk TV, Oï Les Ox, Salome, Turner Cody & The Soldiers Of Love, Ussar et Vis à Vis.

Vous pouvez retrouver le détail des explications ainsi que le programme des Nuits du Botanique en cliquant ici.

Y. Mo. – Photo : botanique.be