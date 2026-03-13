Les musées bruxellois ouverts en soirée jusqu’au 23 avril pour leurs nocturnes

Le programme comprend notamment une visite guidée à la lampe de poche, une dégustation d’aphrodisiaques, un atelier de danse médiévale, une visite mettant en lumière des artistes femmes “invisibilisées”, ou encore la cuisson de pains dans le jardin de Felix de Boeck.

L’Open Museum, l’initiative de Brussels Museums qui sensibilise à l’inclusion et à l’accessibilité, propose également plusieurs activités inclusives au sein des Nocturnes, notamment en langue des signes francophone de Belgique, ainsi que des visites guidées autour des thèmes du féminisme et de la communauté LGBTQI+.

Parmi les musées, on peut entre autres retrouver le Musée des sciences naturelles, le Musée de la Banque nationale de Belgique, ainsi que le Musée de l’Armée. La liste complète est disponible sur le site de Brussels Museums.

Le programme complet et les informations pratiques sont à retrouver sur le site www.nocturnes.brussels