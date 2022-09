Les Halles de Schaerbeek ont leur nouveau directeur : “Je souhaite développer un projet ambitieux et généreux”

Matthieu Goeury a été nommé directeur des Halles de Schaerbeek. Il entrera en fonction en janvier 2023.

Le Conseil d’Administration des Halles de Schaerbeek a choisi son nouveau directeur : il s’agit de Matthieu Goeury. Il est aujourd’hui coordinateur artistique au Viernulvier (ex-Vorruit), mais prendra ses fonctions en janvier 2023. “Je me réjouis de rejoindre l’équipe des Halles de Schaerbeek et de pouvoir contribuer à la riche histoire de son projet. Je souhaite développer un projet ambitieux et généreux en collaboration avec de nombreux partenaires culturels et associatifs“, a-t-il annoncé.

Le jury, constitué de trois membres du bureau et de six membres externes, l’a choisi parmi 22 candidatures : “En phase avec l’esprit fondateur des Halles, dont il faut réinventer en permanence l’ancrage contemporain, ce projet décline en cinq grands chantiers ‘in progress’ un ensemble d’enjeux artistiques et sociétaux en adéquation avec les préoccupations principales du monde culturel” indique le communiqué.

► À relire | Christophe Galent quitte son poste de directeur des Halles de Schaerbeek : un appel à candidatures est lancé

Matthieu Goeury a fait des études en littératures anglophones, avant de se consacrer à des projets musicaux. Il a participé à de nombreux projets, dont L’L, Bruxelles Bravo ou au Centre Pompidou Metz. En 2011, il rejoint l’équipe de programmation de Vorruit, et est devenu sont coordinateur artistique en 2015.

Au sein des Halles de Schaerbeek, Matthieu Goeury à de grandes ambitions : “Les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’ailleurs pourront utiliser les Halles comme un outil unique où créer des projets à l’échelle de la Grande Halle, notamment des spectacles musicaux et des fêtes. Mon projet est un appel à l’hyper-diverse jeunesse bruxelloise à s’emparer du lieu!”, promet-il.

M.D. – Photo : Belga