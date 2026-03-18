Le Musée d’Ixelles rouvrira ses portes en mars 2027

Le Musée d’Ixelles a fixé sa réouverture au week-end des 19, 20 et 21 mars 2027, ont annoncé mercredi la commune et l’institution lors d’une visite de presse sur le chantier. Cette séquence a permis de montrer l’avancée de travaux entamés en 2018, mais aussi de préciser le nouveau positionnement du musée, ses futurs usages et les grandes lignes de sa programmation.

La réouverture interviendra à l’issue d’un important chantier d’agrandissement, de rénovation et d’amélioration énergétique. Selon la commune, le projet représente un investissement de 11,15 millions d’euros TVAC, financé notamment par Ixelles à hauteur de 5,12 millions d’euros, avec le soutien du Plan de reprise et de résilience européen ainsi que de legs privés. Le musée, propriété communale, conserve plus de 15.000 oeuvres consacrées à l’art belge du 19e siècle à nos jours. Par ailleurs, quelque 180.000 euros sont prévus sur base bisannuelle pour de nouvelles acquisitions.

■Reportage de Valentine Rolus

“Le Musée d’Ixelles est un joyau de notre commune. Plus de 11 millions d’euros ont été investis pour le remettre à neuf et lui assurer les performances nécessaires à la conservation des œuvres“, a déclaré le bourgmestre Romain De Reusme (PS). “La réouverture prévue dans un an sera l’occasion de renouer les liens avec le public et d’assurer la plus grande accessibilité à la Culture.”

Le chantier a été présenté comme une modernisation en profondeur du bâtiment. L’entrée a été repensée, tout comme les espaces d’accueil, les sanitaires, les vestiaires, la boutique et le café. Une extension rue Jean Van Volsem permettra aussi d’accueillir un espace polyvalent, un espace pédagogique, des ateliers techniques ainsi que de nouveaux extérieurs. Les jardins avant et arrière doivent prolonger l’expérience muséale et ouvrir davantage le site sur le quartier, dans un dialogue entre nature et culture.

►Lire aussi | Les musées bruxellois ouverts en soirée jusqu’au 23 avril pour leurs nocturnes

L’échevine Nathalie Gilson (MR) a insisté sur la dimension technique de l’opération. “Cette rénovation historique a permis de moderniser l’enveloppe thermique du Musée via des technologies de pointe, du pilotage numérique à l’énergie solaire, garantissant ainsi les standards de conservation et de sécurité requis“, a-t-elle souligné. La rénovation a notamment porté sur l’isolation, les toitures, les châssis, les verrières, le contrôle de la température et de l’humidité, l’éclairage LED et les réserves.

Au-delà du bâtiment, la fermeture a aussi servi à repenser le rôle du musée. “La fermeture a été une chance pour le musée, une opportunité unique pour faire un travail de fond, patient, mesuré, réfléchi, sur les collections, sur le bâtiment, sur le rôle du musée, sur la place du musée dans le quartier, sur la place du musée à l’international“, a expliqué la directrice-conservatrice Claire Leblanc.

Cette dernière a présenté cette réouverture comme “bien plus qu’un momentum institutionnel officiel“. Elle estime qu’elle incarnera “un temps de retrouvailles” avec les publics fidèles, les partenaires et les artistes, mais aussi “un temps de nouvelles rencontres”. Selon elle, “rouvrir, c’est relier”, en reconnectant les 135 ans d’histoire du musée à “un présent en mouvement”.

Le premier échevin en charge de la Culture et du Musée, Gautier Calomne (MR), a lui aussi souligné la portée symbolique du moment. “Je suis ému de rendre au public ce musée depuis huit ans. L’année prochaine cela fera neuf ans, le covid est passé par là, la guerre en Ukraine, les prix des matières premières qui ont explosé, mais même dans des contextes budgétaires difficiles, le musée a toujours été important“, a-t-il déclaré. A la base, le chantier était prévu pour une durée de quatre ans. Il a aussi insisté sur la volonté de replacer Ixelles “sur la carte culturelle du monde“.

La collection reste l’un des principaux atouts du musée. Elle couvre plus de deux siècles de création et comprend peintures, sculptures, dessins, estampes, affiches, photographies, vidéos et installations. Parmi ses ensembles les plus remarquables figure la collection intégrale des 31 affiches peintes par Henri de Toulouse-Lautrec. Le musée entend aussi mettre davantage en valeur ses acquisitions récentes et renforcer le dialogue entre patrimoine et création contemporaine.

Dès l’an prochain, la programmation doit articuler présentation de la collection, expositions thématiques et invitations à des artistes contemporains. L’artiste polonaise Tatiana Wolska, installée à Bruxelles, a ainsi été choisie pour réaliser une oeuvre monumentale destinée aux nouveaux espaces du café-shop. Ce travail participatif, conçu à partir de matériaux collectés, s’inscrit dans la volonté du musée de créer des liens avec les habitants, les écoles et les acteurs locaux.

Le redéploiement passe enfin par une nouvelle identité visuelle et une nouvelle charte graphique, pensées pour accompagner le repositionnement de l’institution et affirmer un musée plus accessible, plus lisible et plus ouvert. L’ancien échevin ixellois de la Culture, Ken Ndiaye (Ecolo), en fonction de 2018 à 2024 et décédé en mars dernier, était également impliqué dans ce chantier mené sur le long terme.

►Lire aussi | L’ancien échevin ixellois de la Culture Ken Ndiaye est décédé

Belga