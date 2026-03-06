L’ancien échevin ixellois de la Culture Ken Ndiaye est décédé

Artiste polyvalent et figure bien connue de la commune, Ken Ndiaye s’était d’abord illustré dans le domaine culturel. Danseur dans son pays d’origine au sein de la troupe Mudra fondée par Maurice Béjart, il était arrivé à Bruxelles en 1982 pour poursuivre sa formation artistique et ses études à l’INSAS. Musicien, chanteur, journaliste et anthropologue, il avait également cofondé à l’Université libre de Bruxelles un groupe de recherche en anthropologie médicale.

Il est surtout connu à Ixelles pour avoir ouvert en 1994 l’établissement “L’Horloge du Sud”, chaussée de Wavre, devenu au fil des années un lieu emblématique du quartier Matonge. Concerts, débats, expositions et rencontres y rassemblent encore régulièrement la diaspora africaine et le tissu associatif local autour d’activités culturelles et culinaires.

Après plusieurs campagnes communales, Ken Ndiaye avait rejoint le collège ixellois dans la foulée des élections de 2018. “Qu’il fasse partie du collège a suscité une grande fierté de la part d’une partie de la population qui ne se sentait pas toujours représentée”, a réagi l’ancien bourgmestre d’Ixelles Christos Doulkeridis (Ecolo).

Plusieurs responsables politiques ixellois ont également rendu hommage sur les réseaux sociaux à une personnalité qui a marqué la vie culturelle de la commune. L’actuelle échevine Nevruz Unal (PS) a salué “un camarade de table et un confident, d’une grande sensibilité et d’une profonde sagesse”.

Le bourgmestre Romain de Reusme (PS) a pour sa part évoqué “une grande personnalité autant créative qu’engagée”. Un hommage officiel devrait lui être rendu lors du prochain conseil communal.