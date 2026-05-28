Le groupe belge Ghinzu contraint d’annuler son concert à l’Ancienne Belgique

“Petit récap de l’épisode, un spectaculaire crash de deux-roues, 15 points de sutures, deux fractures et une collection d’égratignures. Il semblerait que j’aime l’asphalte belge bien plus que je ne le pensais”, écrit John Stargasm dans une publication accompagnée d’une photo sur son lit d’hôpital.

“Je suis tellement désolé. J’ai absolument tout essayé mais mon équipe et les médecins m’ont clairement fait comprendre que ce serait de la pure folie pour moi de participer à ces concerts. Je suis forcé de prendre du repos si je veux pouvoir revenir sur scène avec la force d’un dragon”, ajoute le chanteur.

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La liste des concerts annulés commence ce jeudi avec la date prévue au Bus Palladium de Paris. Huit autres représentations sont impactées, notamment celles prévues à l’Ancienne Belgique le 5 juin et au Classic 21 Festival à La Louvière. La dernière date concernée est celle de Londres, programmée le 10 juin. Ghinzu devrait donc retrouver la scène le 26 juin pour le Festival Retro C Trop en France.

Le nouvel album du groupe, “W.O.W.A”, doit sortir vendredi, 16 ans après le dernier opus.

Belga