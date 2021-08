L’Ancienne Belgique bientôt de retour : elle rouvre ses portes le 5 septembre

La nouvelle était attendue par les mélomanes bruxellois : l’Ancienne Belgique rouvrira (enfin) ses portes le 5 septembre. “La nouvelle que nous attendions depuis longtemps est enfin tombée : à partir du mois de septembre, nous pourrons à nouveau vous accueillir, sur présentation d’un Covid Safe Ticket et sans masque et distanciation sociale“, commente la salle de concert bruxelloise, dans un communiqué.

La nouvelle fait suite à la décision du Comité de concertation de permettre la tenue d’événements en intérieur à partir de 200 spectateurs moyennant un Covid Safe Ticket.

Smile, you will be at AB again. We can hardly believe it ourselves but we’ll finally be able to welcome you at AB as of September. It’ll be with a Covid Safe Ticket but without face masks or social distancing.

— AB – Ancienne Belgique (@ABconcerts) August 21, 2021