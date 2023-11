Le groupe Ghinzu fait son grand retour à Bruxelles à l’occasion du 20e anniversaire de l’album Blow

L’album “Blow”, sorti en 2004 a marqué un tournant décisif dans la carrière du groupe, en les propulsant sur la scène musicale internationale.

À l’occasion du 20e anniversaire de la sortie de leur album, le groupe belge Ghinzu a décidé de remonter sur scène le 10 juin prochain à l’Ancienne Belgique. Les billets seront en vente à partir du 17 novembre à 11h.

“Blow” est un mélange de rock alternatif, de new wave et d’électro. Parmi les titres les plus connus, on retrouve notamment “Dragster Wave” et “Do You Read Me?”.

E.D – Photo : facebook Ghinzu