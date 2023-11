L’Ancienne Belgique échange des chèques concert contre vos anciens GSM et smartphones

Recycler ses vieux appareils et gagner des places de concert : c’est ce que propose l’AB depuis ce mercredi.

L’Ancienne Belgique, Recupel et le groupe Black Box Revelation mettent en place une initiative pour le recyclage dans laquelle “tout le monde y gagne“. La salle de concert propose à chacun et chacune de venir échanger ses vieux appareils “contre un concert exclusif ou un chèque-concert“.

L’objectif est avant tout écologique : “Les GSM et smartphones sont recyclables à plus de 90 % et regorgent de toutes sortes de métaux et minéraux précieux : platine, or, argent, palladium, cuivre… Recupel est passé maître dans le démantèlement des vieux appareils et le recyclage des matières précieuses qui en sont extraites“, justifie la salle de concert.

Concrètement, pour chaque appareil rapporté à l’Ancienne Belgique ou renvoyé par BPost, un chèque concert de 5 euros est offert. L’offre est d’ailleurs cumulable : “Plus vous ramenez d’appareils, plus vous recevrez de chèques-concerts !“, précise l’AB.

Celles et ceux qui rapportent deux vieux téléphones pourront assister au concert de Black Box Revelation le 28 janvier 2024 à l’AB Club.

Ne traînez pas cependant, ces deux offres sont valables jusqu’à épuisement du stock.

Toutes les informations, sur le site de l’Ancienne Belgique.

M.D. – Photo : Belga Image