La Région donne son feu vert à la transformation de l’ex-théâtre des Variétés

La Région bruxelloise a accordé le permis d’urbanisme pour transformer et reconstruire partiellement l’Ancien Théâtre des Variétés.

Le projet prévoit de créer un espace dédié à la culture, aux arts et à la participation citoyenne, comprenant une grande salle de spectacle, une petite salle de spectacle, des bureaux, un grand forum public et un bar. Le bâtiment, conçu par les architectes Victor Bourgeois et Maurice Gridaine, est un joyau moderniste classé. “Abandonnées et longtemps considérées comme une zone malfamée, ces ruelles du centre-ville coincées entre les Boulevards Adolphe Max et Émile Jacqmain sont en cours de réaménagement complet dans le cadre de l’embellissement et apaisement du centre-ville”, a commenté Pascal Smet dans un communiqué.

La rénovation du théâtre des Variétés s’inscrit dans la redynamisation du centre-ville et de la zone Rogier. Le projet vise à préserver les qualités patrimoniales existantes du site, y compris la façade classée, tout en réinterprétant certains éléments du bâtiment d’origine.

Le théâtre des Variétés, inauguré en 1937, était une salle polyvalente comprenant une salle de concert, un théâtre de Variétés, un music-hall et un cinéma. Le bâtiment a été fermé en 1983 en raison de problèmes structurels, mais sa façade principale, sa toiture et sa salle de spectacle sont classées monument historique depuis 2003.

Belga