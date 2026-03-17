La ministre Galant va réfléchir à l’avenir du fonds d’aide à la création radiophonique

La ministre des Médias Jacqueline Galant (MR) a annoncé mardi vouloir réfléchir dans les mois prochains à l’avenir du fonds d’aide à la création radiophonique (FACR), un outil confronté à des problèmes de financement structurel.

Créé en 1991, ce dispositif a pour mission de soutenir la diffusion et la création radiophonique en FWB. Il sert notamment à financier la production de programmes radio, de podcast,…

Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur les recettes publicitaires des radios linéaires, en recul ces dernières années. Conséquence: le financement du FACR est de plus en plus fragilisé. Jusqu’ici, la FWB a assuré la viabilité du mécanisme, en autorisant notamment le recours aux réserves du fonds.

Mais selon les acteurs du secteur, la ministre des Médias, Jacqueline Galant, leur aurait toutefois annoncé de mettre fin à cette facilité, ce qui pourrait conduire à une réduction de 75% des moyens aujourd’hui alloués à la création. Une décision qui entraînerait inévitablement la mise au chômage de plusieurs professionnels. Equipés de leurs perches et micros, une vingtaine d’entre eux s’étaient d’ailleurs rassemblés mardi matin devant le parlement pour interpeller les élus et “enregistrer le silence auquel la Fédération Wallonie-Bruxelles veut nous réduire“.

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“Aucune décision”

Interrogée dans l’après-midi en commission du parlement par plusieurs députées d’opposition sur ce sujet, la ministre Galant a assuré qu’aucune décision budgétaire n’avait été prise ni ne serait prise prochainement en gouvernement au sujet du FACR. Devant les députés, la libérale a toutefois annoncé sa volonté de mener dans les mois prochains “une réflexion sur l’avenir du fonds” au regard de ses missions, mais aussi des remarques formulées par les contributeurs (RTBF et radios privées). “En effet, en septembre 2025, de nombreux éditeurs ont adressé une pétition formulant plusieurs remarques relatives au financement du fonds et à ses missions“, a indiqué Mme Galant. “Il me paraît opportun de réfléchir à des pistes de solutions pour le faire évoluer et satisfaire au mieux à la fois les contributeurs, mais aussi les bénéficiaires“, a-t-elle conclu, sans rassurer l’opposition.

Belga