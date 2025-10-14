“La guerre des voisins” : une BD pour comprendre la géopolitique

C’est le pari de cette BD grâce à laquelle la géopolitique n’aura plus aucun secret pour personne.

Et si l’humanité tout entière était logée dans le même immeuble ? Chaque continent aurait droit à un étage. Certains appartements seraient plus petits que d’autres, d’où quelques conflits de voisinage à prévoir. Le gardien serait M. Guterres, le secrétaire général des Nations unies, et les voisins ne seraient autres que les dirigeants des différents pays du monde. Avouons-le, la perspective de croiser Poutine en allant chercher le courrier n’a rien de folichon.

“La guerre des voisins” est avant tout un outil précieux pour décrypter, dans le rire et la bonne humeur, les enjeux de pouvoir contemporains et les guerres qui secouent notre planète. Classé par thème (les conflits, l’économie, le dérèglement climatique, etc.), le livre, entièrement inédit, est adapté de la série La Guerre des voisins, diffusée depuis 2022 sur le compte Instagram Mâtin !. Il a été relu par un professeur d’histoire au lycée, Aurélien Péron. Celui-ci a aussi rédigé les articles situés à la fin de chaque chapitre, avec la collaboration de Timothée Parrique pour celui consacré à l’économie.

