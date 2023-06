La Fondation Roi Baudouin dévoile des chefs-d’œuvre Art nouveau au musée BELvue jusqu’au 7 janvier 2024

Dans le cadre de l’année “Art Nouveau Brussels 2023”, la Fondation Roi Baudouin expose des chefs-d’œuvre de ce mouvement artistique, tout en courbes et arabesques, au musée BELvue à Bruxelles, du 7 juin 2023 au 7 janvier 2024.

Exemplaires uniques, bijoux d’artistes, mobilier, sculptures, céramiques, dessins, reliures… Grâce à la générosité de mécènes, la Fondation Roi Baudouin a pu acquérir, au cours de ces vingt dernières années, différentes pièces majeures de la période Art nouveau, signées Henry van de Velde, Victor Horta, George Morren ou encore Gustave Serrurier-Bovy.

“Habituellement dispersées dans diverses institutions publiques belges, ces œuvres sont aujourd’hui réunies au musée BELvue, à titre exceptionnel“, explique Julie Lenaerts, conservatrice des collections de la Fondation Roi Baudouin. “Nous en avons sélectionné une quarantaine, à la fois des modèles remarquables mais également des objets usuels typiques de ce style“.

Dans la première salle, on peut notamment admirer une bague étincelante d’Henry van de Velde sertie d’or jaune et rouge, de platine, de perles et de diamants ou encore le pendentif “Libellule” de Philippe Wolfers, traité comme une mini sculpture, et dont “l’ivoire confère une expression macabre au monstre, tandis que les yeux d’opale jettent un regard pétrifiant sur le spectateur“, lit-on en commentaire sur une petite plaquette noire devant la vitrine. Un peu plus loin, au détour d’un couloir parsemé d’affiches publicitaires, de carreaux et de sculptures, s’étale en majesté un ensemble salle à manger et bureau, aux couleurs douces et harmonieuses, imaginé par Victor Horta.

Au fil du parcours, les récits du romancier et historien Marc Meganck embarquent le visiteur dans une machine à remonter le temps, tout en levant un coin du voile sur ces objets hors du commun et reflets d’une époque.

Les oeuvres sélectionnées s’inscrivent dans le courant Art nouveau, très en vogue à Bruxelles entre 1893 et 1910. “Ce mouvement artistique, qui s’appuie sur l’esthétique de la ligne courbe en coup de fouet, met l’accent sur la créativité, l’artisanat et la nature. Alliant la beauté aux progrès techniques, il s’exprime à la fois dans l’architecture mais aussi les arts décoratifs (meubles, bijoux, objets décoratifs)”, résume Werner Adriaenssens, curateur de l’événement. “Gageons que le style continue à fasciner“.

L’exposition Art nouveau de la Fondation Roi Baudouin est accessible gratuitement au Musée BELvue, Place de Palais n°7 à Bruxelles jusqu’au 7 janvier 2024.

Belga – Photo : Belga / Maxime Anciaux