Autrement : ces artisans qui restaurent l’Art nouveau

2023 est l’année de l’Art nouveau. Bruxelles est la capitale qui compte certainement le plus de bâtiments de cette époque et il faut donc des artisans pour les entretenir et les restaurer, des chauffagistes aux ferronniers en passant par les restaurateurs de vitraux et les architectes. Jean-Christophe Pesesse et ses invités en parlent ce soir dans la magazine Autrement.