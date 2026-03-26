La Foire du Livre, un rendez-vous important pour les auteurs, connus ou moins connus

Coup d’envoi de la Foire du Livre ce jeudi. Au total, plus de 1.200 auteurs présentent leur travail: des noms très célèbres, mais aussi de jeunes écrivains. Connus ou moins connus, pourquoi Bruxelles reste-t-elle un rendez-vous important pour eux?

■ Réponse dans ce reportage de Jamila Saïdi M’rabet et Marjorie Fellinger

La 55e édition de la Foire du Livre de Bruxelles se déroule du 26 au 29 mars à Tour & Taxis, et invite le public à défier le futur, ralentir pour imaginer, rêver, exercer son esprit critique et agir pour façonner le monde de demain. Curieux et férues de lecture pourront découvrir plus de 1.200 auteurs et plus de 300 exposants sur 3.800 m² de stands, mêlant éditeurs belges, internationaux, associations, librairies, et acteurs culturels.

Tous les genres seront représentés lors de l’événement, du polar aux essais, en passant par les mangas et les livres jeunesse. Nouveauté de cette année, l’espace #Love&Whispers mettra davantage en lumière la romance et la littérature de l’imaginaire (fantasy, science-fiction, fantastique) – styles en plein essor – au-delà d’un espace de vente et de dédicaces.

Au détour des allées, les visiteurs de la Foire du Livre pourront rencontrer leurs autrices et auteurs favoris, les écouter sur la Scène des Lumières, dans le Théâtre de l’Imaginaire ou sur la Place de l’Europe, mais aussi participer à des clubs de lecture, à des Drink & Draw, moments de rencontre autour du dessin en compagnie d’artistes internationaux. Des performances littéraires, des concerts et des débats seront également au programme. Les plus jeunes pourront participer au Carnaval du livre dans le Village famille, tandis que leurs enseignants seront mis à l’honneur au Square Educa, un nouvel espace consacré aux enjeux de l’éducation. L’espace accueillera aussi des tables rondes et des rencontres professionnelles.

Au total, 350 activités sont prévues.

L’an dernier, la Foire du Livre de Bruxelles a attiré quelque 85.000 visiteurs.