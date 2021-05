La finale du Concours Reine Elisabeth débute ce lundi

La dernière phase du prestigieux Concours Reine Elisabeth débutera ce lundi.

Dès lundi, les notes des six finalistes du Concours Reine Elisabeth s’élèveront au coeur du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles. Au rythme d’une représentation par jour, entre lundi et samedi, les finalistes interprèteront chacun un concerto de leur choix, et l’oeuvre imposée de Bruno Mantovani, “D’un jardin féérique“.

“Elle a été composée spécialement pour cette session. Les candidats reçoivent cette oeuvre le jour de leur entrée à la Chapelle Musicale. Ils ont donc une semaine, ni plus ni moins, pour étudier l’oeuvre, sans aide extérieure. La pièce imposée sera donc interprétée six fois, et en première mondiale le 24 mai à 20h20. Le compositeur suivra les interprétations à distance“, indique Marie Vander Elst, l’une des responsables du concours.

Six représentations

La finale débutera lundi avec Vitaly Starikov, suivi de Tomoki Sakata, Keigo Mukawa et Sergei Redkin. Vendredi, c’est Dmitry Sin qui montera sur scène, tandis que Jonathan Fournel fermera la marche, samedi prochain. Les représentations auront lieu en présence de la Reine Mathilde, présidente d’honneur du concours.

Pour leur prestation, les six finalistes seront accompagés par l’Orchestre National Belge. “Tout le monde a une opinion sur les solistes, bien sûr. Les chances que ces opinions soient les mêmes que le verdict du jury sont pratiquement inexistantes. Mais mon travail et celui de l’orchestre consistent à faire en sorte que chaque finaliste vive la meilleure expérience de concert possible, et la plus confortable dans ces circonstances particulièrement stressantes. la seule chose qui nous importe, en dehors de nos opinions personnelles, est que les finalistes donnent le meilleur d’eux-mêmes“, explique Hugh Wolff, le chef d’orchestre qui dirige le Belgian National Orchestra.

ArBr – Photo : Belga