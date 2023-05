La Fête de l’Iris est de retour ce weekend : voici son programme

La Fête de l’Iris fait son retour le 6 et 7 mai, avec tout un tas d’activités à Bruxelles.

Pour son 34ème anniversaire, la Région de Bruxelles-Capitale organise sa traditionnelle Fête de l’Iris. Du 6 au 7 mai, de nombreuses festivités seront organisées dans les rues de la capitale.

Samedi, il sera possible de visiter des lieux originaux dans plusieurs communes de Bruxelles. Anderlecht, Etterbeek, Ganshoren, Ixelles, Saint-Gilles, Saint-Josse et Schaerbeek seront mises à l’honneur. Des lieux secrets ou habituellement fermés au public ouvriront leurs portes. Ce sera notamment le cas de certains bâtiments Art nouveau. D’autres animations seront aussi proposées dans ces communes.

Le quartier européen sera tout aussi animé. Il sera possible de visiter les Institutions européennes, et ainsi de s’informer sur leur rôle. Sur l’Esplanade Solidarnosc 1980, des animations ludiques et instructives seront proposées, afin de sensibiliser les jeunes à l’importance de l’institution en termes de démocratie.

Kid Noize et Martin Solveig en concert

La fête continuera en soirée, avec l’Iris Tipik Electro Night. Devant le Palais Royal, les fêtards pourront danser au rythme de DJ belges et français, à savoir Peter Luts, Simon LeSaint, Kid Noize et Martin Solveig.

La Fête de l’Iris continue dimanche dans le quartier royal et le parc de Bruxelles. Sept villages thématiques y seront installés, avec en leur sein, des associations et organismes qui proposeront des activités familiales gratuites, afin de présenter leur fonctionnement et engagements. C’est là aussi que l’art de rue va se déployer, ainsi que sur la Place des Musées. Il s’agira de cirque, théâtre de rue et performances créatives.

Les enfants ne seront pas en reste dans l’Iris Kids village. La Place du Musée sera remplie d’animations qui leur sont consacrées, comme des manèges, du grimage, des séances de coiffures insolites,…

Enfin, le Parlement bruxellois ouvrira ses portes au public, afin d’en apprendre plus sur son fonctionnent et profiter des animations qui y sont prévues.

Tout le week-end, une quarantaine de Food Trucks seront déployés à la Fête de l’Iris et des visites guidées, à pied ou à vélo, seront proposées dans la ville.

M.D. – Photo : BX1