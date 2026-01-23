La Cinematek ressuscite plus de 6.000 minutes de cinéma belge francophone

La Cinémathèque royale de Belgique (Cinematek) a présenté vendredi le projet “RESTORED”, qui a permis la numérisation et la restauration de 114 films belges francophones, soit plus de 6.000 minutes de pellicules.

Le projet, financé par le plan de relance de l’Union européenne et soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, a abouti à la numérisation de 6.115 minutes de pellicules entre 2022 et 2025. Parmi celles-ci, 3.491 minutes ont fait l’objet d’une restauration complète, 1.395 minutes ont été scannées et 1.229 minutes numérisées.

Le corpus comprend près de 60 courts et moyens métrages et plus de 55 longs métrages, aussi bien en noir et blanc qu’en couleurs, couvrant différents genres : fiction, documentaire, cinéma expérimental et animation. armi les pépites restaurées, on retrouve le surréalisme de Monsieur Fantômas (1937), unique film de Ernest Moerman, ou les expérimentations de Chantal Akerman avec “La Chambre” (1972).

Le projet met également à l’honneur le long métrage “Benvenuta” (1983) d’André Delvaux, dont la restauration 4K a nécessité plus de 400 heures de travail pour célébrer le centenaire du cinéaste.

Les films restaurés sont désormais accessibles via une nouvelle section “restauration” sur le site internet de la Cinematek, qui propose des programmes thématiques et des fiches détaillées pour chaque œuvre. La plateforme hébergera à terme l’ensemble des restaurations réalisées depuis la création du laboratoire numérique (Digilab) en 2012.

La Cinematek a également créé un rendez-vous trimestriel “RESTORED” dans ses salles pour valoriser ce patrimoine. Depuis le printemps 2025, les films restaurés ont fait l’objet de 24 projections nationales et internationales, notamment au festival Il Cinema Ritrovato à Bologne et au Fim Heritage Festival (Berlin).

Les films restaurés bénéficieront d’une diffusion numérique via le site laplateforme.be et LaCinetek, ainsi que d’une distribution internationale pour le cinéma d’avant-garde grâce à l’acquisition d’une dizaine de titres par le distributeur français Light Cone.

Belga